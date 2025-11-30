30日午後、岐阜・多治見市で土砂崩れが発生し、道路をふさぎました。巻き込まれた車はなく、けが人はいないとみられています。警察によりますと、30日午後2時半ごろ、多治見市脇之島町の愛岐道路で山の斜面が崩れ、大量の土砂が道路をふさぎました。現在のところ、巻き込まれた車やけが人はいないとみられています。この土砂崩れの影響で愛岐道路は一部区間で通行止めとなっていて、12月1日に専門家が現地で調査し、復旧を進める方