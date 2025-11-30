モデルで女優の豊田ルナ（23）が30日、都内で「豊田ルナ2026カレンダー」発売記念イベントを開いた。「毎年満足しているんですけど、今年は過去一くらいいい出来になっている。最初が6年前くらいなんですけど、23歳になって、大人っぽい表情になれてきました。あと、昔みたいなあどけない表情も楽しめるカレンダーになりました」と話した。そして「撮ってる時に思ったのは原点回帰。オーソドックスな水着のカレンダーになってい