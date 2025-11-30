本日（11月30日）、Netflixでも配信中のtvN週末ドラマ『テプン商事』が最終話を迎える。【写真】ジュノ、どこまでも輝く端正なルックスこれまでそれぞれの役に熱く没頭し、当時を生き抜いた人として過ごしたボーイズグループ2PMのジュノと女優キム・ミンハは、放送を終える感想を伝え、視聴者に最後の挨拶をした。ジュノは狎鴎亭（アックジョン）を駆け回っていた“お坊ちゃま”から、社員を守る“本物の社長”に成長するカン・テ