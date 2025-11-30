漫談家の林家ペー（84）が、11月30日放送の日本テレビ系『笑点』（毎週日曜後5：30）に出演した。【動画】変わらない！83歳・林家ペーの近影ピンクの衣装で54年ぶりの出演。今年9月、自宅が火災に遭った。「大変ご迷惑をおかけしまして、いろんな方から、励まし、ご支援ありがとうございます」と感謝。寄贈されたというギターを披露した。「テレビではめったに見られないギター漫談」で軽快に笑いをとり、最後は「頑張るぞ