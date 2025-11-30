関大との準決勝で突進する関学大のQB星野太＝ヤンマースタジアム長居アメリカンフットボールの全日本大学選手権第6日は30日、大阪市のヤンマースタジアム長居で準決勝が行われ、関学大が関大との関西勢対決を52―7で制し、決勝の甲子園ボウル（14日・甲子園球場）出場を決めた。2年ぶり58度目の出場となり、2連覇を目指す立命大と対戦する。関西勢同士の顔合わせは初。関西1位の関学大は攻守で関西3位の関大を圧倒。第1クオー