Photo: 山田卓立 2025年3月20日の記事を編集して再掲載しています。もっぱらハイテクシューズが主流の昨今ですが、スペックに頼りすぎた結果、ヒトが本来持っている感覚が鈍ってきてはいないでしょうか。機能性を削ぎ落としてこそ、研ぎ澄まされるカラダの感覚を取り戻すにはまずは足元から。高機能に頼らない素足感覚のシューズ