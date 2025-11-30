マニラの繁華街をデモ行進する人々＝30日（共同）【マニラ共同】公共事業を巡る政治家や公務員の汚職に抗議するデモが30日、フィリピン各地で開かれた。キリスト教団体や労働組合などが同時開催した。首都マニラの公園で約3千人が参加した集会は、終了後にマラカニアン宮殿（大統領府）へのデモ行進を企画。参加者は「マルコス大統領とサラ・ドゥテルテ副大統領は汚職の全容を説明しろ」と叫び、繁華街を練り歩いた。大統領府