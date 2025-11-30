128人が死亡している香港のマンション火災で、JNNは発生直後の内部の写真を入手しました。【写真を見る】献花の列が1キロ以上… 香港マンション火災内部写真かたる壮絶現場壁が焼け落ち鉄筋がむき出しに…勢いよく燃えさかる炎。これは26日、火災発生直後に住民が撮影したマンション内部の写真です。撮影した男性「エレベーターで逃げてきて、降りたところで見えた大きな火を撮った。消防士が私たちの状況を見て〓そっち