¥¿¥ì¥ó¥ÈJOY¡Ê40¡Ë¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö½µ´©¤µ¤ó¤Þ¤È¥Þ¥Ä¥³¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É÷É¾Èï³²¤òÁÊ¤¨¤¿¡£º£²ó¤Ï¡ÖÎà»÷¥¿¥ì¥ó¥ÈÂ®Êó¡×¡£¥­¥ã¥é¤â³°¸«¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥æ¡¼¥¸¡Ê38¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¡¢¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤È¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£JOY¤Ï¤µ¤ó¤Þ¤È¥Þ¥Ä¥³¤Ë¡ÖÉ÷É¾Èï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£7·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢·²ÇÏ¸©½Ð¿È¤Ê¤¬¤é¿·³ã¤ÈÀÅ²¬¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ë