貴州省六盤水市管轄下の盤州市妥楽村は初冬を迎え、イチョウが黄金色に染まっている。人民網が伝えた。村では今、学校の教師や児童らが遠足に訪れ、イチョウの落ち葉を拾い、イチョウを使った作品を作る姿が見られる。こうした体験は「自然の贈物」であるだけでなく、大自然を「教室」とした「授業」の一環でもある。妥楽村では、児童らが自然の中で楽しく学ぶ光景が初冬の風物詩となっている。妥楽景勝地は1000本以上のイチョウの