高崎市箕郷町で毎年行われる「みのわの里のきつねの嫁入り」をＰＲする９代目の「ミスきつね姫」が決まり活動への抱負を語りました。 群馬テレビを訪れたのは第９代きつね姫となった前橋市の萩原麻稀さんと地元高崎市箕郷町の萩原絢万音さん、それに前橋市の清水しずさんの３人です。 きつね姫の３人は今年１０月の「みのわの里のきつねの嫁入り」で行われたコンテストで応募者７人の中から選ばれました。３人の任期は来年１０月