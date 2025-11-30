県内に住む外国人に災害への知識などを身に着けてもらおうと、みどり市で防災訓練が行われました。 この訓練は、県内に住む外国人が増加傾向にあることから、安全・安心に暮らしてもらうために災害に対する備えや発生した時の対応を学んでもらおうと、県が２０１０年度から毎年行っているものです。３０日には、みどり市と桐生市に住むインドネシアやベトナム、中国などの外国人約１０人が参加しました。 災害から命を守る方法に