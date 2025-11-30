ことしも残すところ１カ月となりました。師走の事故を防ごうと冬の県民交通安全運動が１日から始まるのを前に、太田市出身のマルチタレント・こぴさんが一日警察署長を務め事故の防止を呼びかけました。 ３０日、太田警察署の一日警察署長を務めたのは、地元出身のインフルエンサーで歌手や俳優としても活動するこぴさんです。 会場となったイオンモール太田では委嘱式が行われ、太田警察署の吉田武署長からこぴさん