体験を通じてさまざまな乗り物の安全を感じてもらおうと前橋市の自動車ディーラーでイベントが開かれました。 このイベントは、犯罪や交通事故のない安全・安心な地域社会づくりに貢献しようと、ホンダカーズ群馬が県警などと協力して開いたものです。 会場には時速５キロで車が衝突する感覚を体験できる車両も用意され、シートベルトの重要性を再認識することができます。また、パトカーや白バイ