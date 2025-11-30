ソフトバンクの小久保裕紀監督が30日、柳町達へのさらなるオプションを明かした。今季、最高出塁率のタイトルを獲得した柳町は右翼と左翼で出場。小久保監督は来季、一塁もオプションとして加えることを明かしている。さらに指揮官は「大西（外野守備走塁）コーチが『春季キャンプで柳町にセンターの練習をさせてもいいですか？』と言ってきたから『それはどうぞやってください』と言いました。どうしても（周東）佑京と比べ