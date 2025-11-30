味の素スタジアムの最寄り駅・飛田給駅に着くと、その周辺は多くの人々で賑わっていた。スタジアムに近づくにつれて、東京ヴェルディと鹿島アントラーズの両サポーターの熱気が一段と高まり、会場全体は緊迫した雰囲気に包まれていく。2025年11月30日。結果次第で鹿島のJ１リーグ制覇が決まる大一番とあって、記者控え室にも独特の緊張感が漂う。記者席はほぼ満席で、アウェー側の観客席も鹿島のファン・サポーターでびっしり