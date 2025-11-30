2025年11月30日、札幌・手稲警察署は、自称・石狩市に住むベトナム国籍の男(36)を、建造物侵入の容疑で逮捕しました。男は30日午前1時ごろ、手稲区西宮の沢にある中古品販売店の店内に、正当な理由なく侵入した疑いが持たれています。30日午前1時ごろ、店舗入口のガラスが破壊されたことを検知した警備会社が、警察に通報しました。警察によりますと、男が営業時間終了後の店舗の入口のガラスを割って侵入したということです。警察