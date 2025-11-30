１１月３０日午後、大阪市城東区路上で車同士が接触し、１台が近くのホームセンターの店舗に突っ込む事故があり、男女３人が搬送されました。消防によりますと、３０日午後２時１９分ごろ、城東区関目の路上で通行人の男性から「車同士の交通事故です。けが人が１人で、車から燃料が漏れてる」などと通報がありました。警察によりますと、関目１北交差点付近で、直進の車と右折しようとした車が接触、事故のはずみで直進の車