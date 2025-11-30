大規模な火災の鎮火から3日目となる大分市佐賀関では、立ち入り規制の大幅縮小を受け、被災を免れた住民が自宅での生活を再開し始めています。住宅など182棟が焼けた大分市佐賀関の大規模火災は、住宅のある半島部分がおととい鎮火したことから立ち入り規制区域が、きのう大幅に縮小されました。発生から10日以上たち被災を免れた住民は、ようやく自宅での生活に戻り始めていて、大分市は可燃ごみについて収集を再開しました。自宅