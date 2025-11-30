タレントの上沼恵美子が３０日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。同番組に出演した芸能人に別の番組で目をそらされたことを明かした。この日は「２０２５年世間を騒がせた！？クギズケ！的流行語大賞」と題し、同番組内で好評だったワードを１〜１０位のランキング方式で紹介。１位は「やらかしブラザーズ」となり、６月１日に放送された「７００回スペシャル」に出演した原田龍二と宮崎謙介氏に名付け