¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬£³£°Æü¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö£Á£Â£Å£Í£ÁÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡×¡Ê£Á£Â£Å£Í£Á£Ô£Ö¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·Ý¿Í³¦¤Ç¤Ï¤Ó¤³¤ë?¥Õ¥§¥¤¥¯»ö°Æ?¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢£²£¶Æü¤ËµÜ¾ë¸©½÷ÀîÄ®¤¬Ä®Ì±¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤è¤¦¤È¡Ö£Ø¡×¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥¯¥Þ¤Î²èÁü¤¬¡¢À¸À®£Á£É¤Ë¤è¤ë¥Õ¥§¥¤¥¯²èÁü¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¡£²èÁü¤ÏÄ®Æâ¤Ë¤¢¤ë´ë¶È¤Î½¾¶È°÷¤Î£Ì£É£Î£Å¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¶¦Í­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¿®¤¸¤¿½¾¶È°÷¤¬¾å»Ê¤ËÊó¹ð¤·¡¢¾å