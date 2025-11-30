太陽フレアの活発化で飛行を制御するデータが破損する可能性があるとして、全日空（ANA）は2025年11月29日にエアバスA320、A321型機95便の運航を停止し、30日も6便が欠航になった。「今後ほかのトラブルにも注意が必要」と、天文マニアのジャーナリスト・柳澤秀夫氏（NHK元解説委員長）は呼びかけている。東北各地ではオーロラ観測太陽フレアとは太陽の表面で起こる爆発現象で、強い紫外線、X線、電波などの電磁波や素粒子を大量に