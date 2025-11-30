俳優の福士蒼汰（32）が30日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。意外な交友関係を明かした。親友について聞かれた福士は「僕、友達は基本少ない。俳優仲間もできないんですよ」と苦笑い。「共演しても、その時は一緒にご飯に行ったり、飲みに行ったりはあるけど、それっきり」と語った。しかし、その中でも定期的に会う芸能人として「唯一、年に3回くらいだけど