中日は３０日、来季コーチ陣を発表した。１軍は井上一樹監督、前ヤクルトの嶋基宏ヘッドコーチ体制になる。また、球団ＯＢの荒木雅博氏を球団本部長補佐として迎えることも発表した。小山伸一郎前２軍投手統括コーチは、プロ野球独立リーグ・ルートインＢＣリーグの千葉スカイセイラーズへ投手コーチとして、来年２月中旬から９月３０日まで派遣する。１、２軍の監督、コーチは以下の通り。【１軍】監督：井上一樹（９９