秋田大学の公開講座が秋田市で開かれ、研究者と学生が専門分野を追及した成果を披露しました。公開講座では秋田大学と大学院の研究者、それに学生2人が登壇し、これまでの歩みや今の研究、今後の目標などについて講演しました。テーマは人権から医療、防災、理工学まで様々です。大学院・村上知優さん「材料の中で起きている現象を少しずつ理解していくうちに新しい発見の瞬間があり、その瞬間がとても楽しくて、そのまま研