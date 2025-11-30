全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は横浜・日吉のとんかつ店『とんかつ和栗』です。素材と自家製にこだわり抜いたとんかつが大人気ロース、カタロース、リブロース、ヒレ。それぞれ、定食かカツカレーでという潔きメニューなのである。しかし豚汁、カレーの仕込み、大量のキャベツの準備、そしてきめ細やかな身質に合わせ、惚れ込んだ林SPFポークを1日50キロ以上もカット。そんな