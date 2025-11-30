秋田市の大森山動物園で、今シーズンの通常営業終了にあわせて記念のセレモニーが行われました。地元の小学校の吹奏楽部による動物たちへの感謝の気持ちを込めた演奏で始まった、大森山動物園のさよなら感謝祭です。動物園には今シーズン、延べ19万人近くが訪れました。30日は、多くの人に見守られながらこの1年間に園内で息を引き取った23種類53の動物の慰霊も行われました。浜田小学校3年・佐々木匠さん「今年