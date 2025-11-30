©大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報第参課2026年1月からMBS/TBS/CBC “アニメイズム”枠ほかにて放送開始となるTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールの主題歌アーティストが発表され、同作のメインPVが公開となった。『炎炎ノ消防隊』は2015年〜2022年に週刊少年マガジンにて連載された大久保篤の人気コミックスが原作のダークファンタジー作品。第2クールオープニングテーマには西川貴教の「Ignis -イグニス-」、第