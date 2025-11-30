6人組アイドルグループ・SixTONESのジェシーが、2026年1月スタートの新ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（日本テレビ系）に出演するとわかった。「本作は篠原涼子さん演じる女性刑務官・冬木こずえが、一人の殺人犯との出会いを契機として“悪女”へと堕ちてゆくストーリーです。ジェシーさん演じる日下怜治は、強盗殺人で起訴された未決勾留者であり、こずえと脱獄を企てる“物語のキーマン”となる