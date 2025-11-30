「将来子どもが欲しい」と思っているなら、結婚前に確認しておきたいのが、男性が子育てに積極的に関わってくるれるかどうかということ。そこで今回は、男性が「いい父親になるか？」を判断する方法を紹介します。｜突然の誘いを断れるか？男性は突然の誘いを断れるタイプでしょうか？急に同僚から「今から飲みに行こう」と誘われた時、何かしている最中でもすぐさま駆けつける人であれば、子どもができても外出頻度は多め。決し