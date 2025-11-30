「今度旅行しようね」「落ち着いたら会いに行くよ」。そんな言葉を信じて待っているのに、気づけば何ひとつ動かないまま時間だけが過ぎていく…。いわゆる“プランゼロ男子”に振り回されると、あなたの心は摩耗していくものです。そこで今回は、そんな言葉だけで動かない男性の特徴を紹介します。口にした時点で“役割を果たした気になる”プランゼロ男子は、「こうしたいね」と言うだけで満足しがち。女性が喜ぶ言葉を投げかけた