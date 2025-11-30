第26回（GI、ダ1800m）は7日、中京競馬場で行われる。今年はジャパンダートクラシックを4連勝で制したナルカミ、武蔵野Sで古馬を撃破したルクソールカフェと3歳馬が主力を形成し、当レース2年連続2着のウィルソンテソーロ、みやこSを制し7戦6勝のダブルハートボンドら古馬勢がスタンバイ。ここでは過去10年のデータから、予想のヒントになる「前走ローテ」を分析していく。 ■JBCクラ