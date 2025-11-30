女優・土屋太鳳の実姉でチアリーダーの土屋炎伽が29日にインスタグラムを更新。ヘソ出しトップス＆ショートパンツ姿を披露すると、ファンから称賛が集まった。【別カット】美しきおへそも抜群のスタイルでチームを応援する土屋炎伽社会人アメリカンフットボール「Xリーグ」のチアリーディングチーム「ブルーサンダース」に所属している土屋が「皆さんと応援できることを楽しみにしております」と投稿したのは、応援中の自身