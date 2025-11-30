◇日本陸連 アスレティックス・アワード2025 (29日、国立競技場)今年9月に東京で開催された、世界選手権女子マラソンで7位入賞を果たした小林香菜選手が、日本陸上競技連盟のアスレティックス・アワードで、東京運動記者クラブ選出の「新人賞」を受賞しました。アワードでは、黒いワンピース姿を披露。「姉と一緒に選んだんですけど、この刺しゅうに一目ぼれして決めました」と、こだわりを明かしました。早稲田大学時代はサークル