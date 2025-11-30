冬になると、「顔色がどんより見える」「メイクしても疲れて見える」そんな“くすみ問題”に悩む大人世代は少なくありません。特に30代半ば以降は、水分量の低下や血色感の喪失によって、肌が一気に影をまといやすくなるもの。それでも大丈夫。実は、光の入れ方とベース作りを少し変えるだけで、肌は驚くほど透明感を取り戻せるんです。そこで今回は、光を操って「大人の透明ツヤ肌」を作る最新メイクテクを紹介します。冬のくすみ