◆第７０回京阪杯・Ｇ３（１１月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル、良）短距離重賞は１８頭立てで争われ、富田暁騎手騎乗で７番人気のエーティーマクフィ（牡６歳、栗東・武英智厩舎、父マクフィ）が、外から差し切って重賞初制覇を飾った。勝ちタイムは１分７秒４。前走のキーンランドＣは２歳時の札幌２歳Ｓ７着以来、重賞２度目の挑戦で７着。今回は３か月ぶりのレースで初タイトルを手にした。富田騎手は２３年セ