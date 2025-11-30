俳優の生田斗真が３０日までに自身のＳＮＳを更新し、近影を公開した。女優の上白石萌歌とともに来年１月期の日本テレビ系連続ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」（土曜・後９時）でダブル主演を務める生田は、インスタグラムに「おばんです」とだけつづると、モダンでエッジの効いたケミカルウォッシュのデニムセットアップを披露した。この投稿には「イケメンすぎる〜」「似合ってて最高」「相変わらず、カッコイイっす