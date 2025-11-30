〈40過ぎで妻子と別居して…「生活費を渡すと年収300万くらいですが、不満はない」12歳の息子を持つ男性編集者（43）が「家族ではなく仕事を選んだ」理由〉から続く徳岡譲さん（仮名、52歳）はテレビ制作会社でディレクター職を務めている。20代から30代の間は激務が続いて結婚のことを考える暇もなかったが、40代で飲み仲間が次々に結婚したことをきっかけに婚活を開始。49歳のとき、同じ会社で当時31歳だった女性と結婚し、男