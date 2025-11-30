◇第45回ジャパンカップ（2025年11月30日東京競馬場）欧州のカルティエ賞年度代表馬の遠征を日本馬が迎え撃った国際G1「第45回ジャパンカップ」は30日、東京競馬場で行われ単勝1番人気のマスカレードボールは世界ランキング1位で4番人気のカランダガンと競り合いの末、アタマ差で2着となった。カランダガンがレコードタイムを塗り替える2分20秒3を叩き出し貫禄のV。3着には3番人気のダノンデサイルが入った。手塚久師はレ