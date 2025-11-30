〈「男にだって育児の実感が欲しいんです」51歳男性が驚いた“パパの不満”の無視されっぷり「妻（34）は沐浴も授乳もやらせてくれず…」〉から続く徳岡譲さん（仮名、52歳）はテレビ制作会社でディレクター職を務めている。20代から30代の間は激務が続いて結婚のことを考える暇もなかったが、40代で飲み仲間が次々に結婚したことをきっかけに婚活を開始。49歳のとき、同じ会社で当時31歳だった女性と結婚し、男の子を授かった。