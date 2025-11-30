〈「みんなやってるだろ？」13歳の妹を妊娠させても反省ゼロ⋯「近親相姦が日常化した家」で育った19歳男性の『恐ろしいその後』（1970年代・海外の凶悪事件）〉から続く1970年代、イギリスで凶悪な連続殺人事件が発生した。フレデリックとローズ・ウェスト夫妻は、歪んだ家庭環境と異常な性癖により、自宅で女性や子どもを次々と犠牲にした。その凶行は互いに補完し合うかのようにエスカレート。複雑な生育歴と倒錯した欲