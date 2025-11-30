プロ野球・中日は30日、来季のコーチングスタッフを発表しました。井上一樹監督率いる中日は、3年連続の最下位から脱出し、今季4位でシーズンを終了。来季に向けて、ヘッドコーチを新設し、嶋基宏氏が就任しました。2軍監督には、これまで野手総合コーチを務めた飯山裕志氏が新監督として就任。また、新たに荒木雅博氏が球団本部長補佐となりました。▽来季コーチングスタッフ一覧（）は背番号【1軍】監督:井上一樹(99)ヘッドコー