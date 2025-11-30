イギリスで起きた史上最凶の連続殺人事件。フレデリック＆ローズ・ウェスト夫妻は、自宅「恐怖の館」に女性や実子を誘い込み、凌辱・拷問の末に12人を殺害、遺体をバラバラにした。歪んだ家庭環境と倒錯した性癖、そして互いを補完するような凶行の連鎖。いったい2人はどんな人物だったのか？文庫『世界の殺人カップル』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全3回の1回目／続きを読む）《ー衝撃写真ー》妊娠させられた娘