アメリカ西部カリフォルニア州のパーティー会場で銃撃があり、少なくとも4人が死亡、10人が負傷しました。29日午後6時前、カリフォルニア州ストックトンのパーティー会場で銃撃があったと警察に通報がありました。当時、会場では子どもの誕生日会が開かれていて、銃撃で少なくとも4人が死亡し、こどもを含む10人が負傷したということです。警察は現場の状況などから、特定の相手を狙った犯行の可能性があるとして、犯人の情報を呼