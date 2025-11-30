女優福地桃子（28）が30日、都内で、主演する映画「そこにきみはいて」（竹馬靖具監督）公開記念舞台あいさつに、寛一郎（29）と出席した。同作は、名づけられなかった感情や誰にも理解されない痛みを繊細かつ大胆な詩的リアリズムでつづった作品。福地の父は哀川翔（64）。寛一郎の父は佐藤浩市（64）。注目の実力派二世俳優の共演が実現した。同作では、福地が第38回東京国際映画祭で最優秀女優賞を受賞した映画「恒星の向こう側