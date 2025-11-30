幸せに老いるためには何が必要か。生物学者の池田清彦氏は「人間の承認欲求は何歳になっても失われない。年を取ると承認欲求を正しく満たす機会が減るが、得意なことを一生懸命やってスキルを上げれば、自然と認められる機会が増える」という――。※本稿は、池田清彦『老いと死の流儀』（扶桑社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kimberrywood※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kimberrywood■78歳に