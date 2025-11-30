会話を盛り上げるには、どんな話をすればいいのか。『差がつく雑談』（三笠書房）を書いた河上純二さんは「人は誰しも『自分の話を聞いてほしい』という承認欲求がある。相手の欲求をさりげなく満たせれば、会話は自然と弾む」という――。（第2回）※本稿は、河上純二『差がつく雑談』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／lielos※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／lielos■初対面で一歩抜きん出る