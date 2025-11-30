犬が口の周りを舐めているときの理由 犬が口の周りを舐めるという仕草は、自然な行動のようにも見えますし、ただの癖のようにも思えるかもしれません。 よく見られる仕草であるため、愛犬が口の周りを舐めていても、あまり気にしたことがない…という飼い主もいらっしゃるのではないでしょうか。 犬の仕草には様々な理由や感情があり、健康状態を確認するヒントにもなることがあります。 1.自分の気持ちを落ち着かせようとし