牡羊座・女性の運勢 今後への意欲と行動力はある程度あるものの、いざ始めるとあまり続かず、日常面でもテンポが上がらない時期でしょう。気持ちと体のペースが合っていないと感じやすいですが、その通りです。今後に向け計画を練ったり、いろいろ調べたり視察したり…など、軽めの単独行動には向くタイミングなので、やる気はそこで活用を。全体的にはゆっくりする時間を増やし、日常の環境や心身の健康状態、家族とのつな