牡牛座・女性の運勢 対人関係では細かいトラブルが多い時期かも。パートナーや親友を含め親しい相手ほど、ちょっとしたことが気になり衝突につながりやすいです。が、実際には問題らしい問題はなく「みんな少し疲れている」（牡牛座も含め）が原因なのでは。もし気になるなら、単独での行動を増やし、少し接触の頻度を下げると自然に落ち着くかもしれません。話をして不安を解消しようと考えがちですが、それは逆効果